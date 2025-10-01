Expertos en el Quindío advierten sobre la intolerancia que va ligada a la salud mental

Armenia

Incrementan los hechos de intolerancia en la ciudad que dejan víctimas mortales, recordemos que el lunes 29 de septiembre se registraron dos hechos aislados por riña y el caso reciente se presentó en el sector del barrio La Aldea de la ciudad donde falleció debido a la gravedad de las heridas con arma cortopunzante, un hombre de 45 años en aparente condición de calle cuando protagonizó una riña con otro habitante.

A propósito, consultamos a la psicóloga Ángela Gómez de la fundación Construyéndonos quien sostuvo que las riñas son una manifestación de la violencia y surge cuando no hay la capacidad de institucionalizar los conflictos sociales.

Explicó que en las zonas más densas de las ciudades puede haber mayor índice de violencia y afirmó que las crisis de las políticas en los territorios generalizan la inseguridad social reduciendo los espacios de resolución de conflictos.

“Las riñas es una situación que está se está viendo mucho en estos días acá en el departamento. Las riñas son una manifestación de la violencia. Surge cuando no hay la capacidad de institucionalizar los conflictos sociales", mencionó.

Advirtió que no hay confianza en las instituciones, aunque existan los mecanismos, por eso dijo es crucial fortalecer los espacios y generar promoción de las alternativas de resolución.

“La violencia aparece cuando no hay mecanismos de negociación y canalización política de esas demandas sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, la violencia en el Quindío está sobrecargada de sentido”, advirtió.

Agregó: “También es importante hablar de que la economía, las crisis de las políticas en los territorios generalizan la inseguridad social y económica y se reducen entonces los mecanismos y espacios de espacios de resolución de conflictos. Las personas no saben resolver conflictos. Ya estos espacios se han disminuido muchísimo".

También enfatizó que las riñas y la violencia intrafamiliar son las causas más altas de homicidios que está asociado a la intolerancia y consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.

Alertó que en el Quindío se evidencia un abuso de consumo de sustancias psicoactivas lo que incrementa la delincuencia y las violencias.