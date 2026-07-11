Nueva explosión contra un comercio en Florencia aumenta preocupación por ola de extorsiones
Las autoridades investigan si los hechos obedecen al no pago de extorsiones o a retaliaciones por los recientes golpes de la Fuerza Pública.
Neiva
En lo corrido del año, el municipio de Florencia completa más de seis ataques con artefactos explosivos dirigidos contra establecimientos comerciales, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad. La principal hipótesis apunta al no pago de extorsiones exigidas por grupos delincuenciales.
El más reciente caso ocurrió hacia las 8:40 de la noche en el barrio El Raicero, donde fue activado un artefacto explosivo frente a un establecimiento comercial. Tras la detonación, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo inmediato que incluyó patrullajes, plan candado, verificación de vehículos y motocicletas.
La oficial de la policía Caquetá, Carolina Jaramillo, afirmo que “aunque la explosión únicamente dejó daños materiales y no se registraron personas lesionadas. Los uniformados trabajan en la individualización de varios sospechosos que, presuntamente, tendrían participación en este hecho“.
De acuerdo con las autoridades administrativas de Florencia y del departamento del Caquetá, la extorsión continúa siendo el delito de mayor impacto en la región. Las disidencias de las antiguas FARC mantienen fuertes presiones sobre comerciantes y empresarios, a quienes les exigen elevadas sumas de dinero.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...