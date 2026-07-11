Neiva fortalece la seguridad vial con nuevo kit de control y reconocimiento nacional

Neiva

Las autoridades recordaron que uno de los principales desafíos que enfrenta la capital huilense es la insuficiente señalización en varias vías principales y secundarias. En estos corredores, donde se concentra un alto flujo vehicular, se han registrado accidentes de tránsito que, en su mayoría, han dejado únicamente daños materiales, aunque representan un riesgo permanente para conductores y peatones.

La Secretaría de Movilidad de Neiva, Jhoana Cruz, comento que “destacó el respaldo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el fortalecimiento de las capacidades institucionales para ejercer el control y la regulación del tránsito en la ciudad. Este apoyo permitirá optimizar las acciones orientadas a reducir los siniestros viales y consolidar una movilidad más segura para todos los ciudadanos”.

De igual manera, la Secretaría de Movilidad recibió la mención honorífica Río Magdalena, otorgada por el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila, como reconocimiento al trabajo realizado durante la presente vigencia para disminuir la siniestralidad y proteger la vida de los actores viales.

Como resultado de los diplomados gestionados en convenio con la Universidad Distrital y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, funcionarios, agentes de tránsito y miembros de la comunidad fortalecieron sus conocimientos en seguridad vial. Gracias a este proceso, Neiva fue uno de los cinco municipios del Huila beneficiados con un kit para puestos de control.