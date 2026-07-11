Amenazas contra concejales de Florencia mantienen en alerta a las autoridades del Caquetá

Neiva

Las autoridades confirmaron que varios concejales del municipio de Florencia han recibido amenazas a través de mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los organismos competentes y ya existen denuncias formales para que avancen las investigaciones. Entre los afectados se encuentra el presidente del Concejo Municipal, quien también reportó las intimidaciones.

Frente a esta situación, la Policía Nacional informó que fortaleció los canales de comunicación con los cabildantes y sostuvo una reunión para definir compromisos en materia de seguridad. A cada concejal le fue asignado un oficial de enlace encargado de mantener contacto permanente, atender cualquier requerimiento y coordinar las acciones necesarias para prevenir riesgos.

La coronel Carolina Jaramillo, de la policía Caquetá, comentó que “se realizó una evaluación interna para corregir las fallas detectadas y garantizar presencia policial en las actividades oficiales. Asimismo, se efectuarán visitas periódicas a las residencias, lugares de trabajo e instalaciones del Concejo Municipal”.

En relación con la situación de orden público, la Policía indicó que en Caquetá sí se han recibido denuncias aisladas sobre presiones de grupos armados contra algunos ciudadanos. Sin embargo, las autoridades precisaron que en el departamento no se han registrado convocatorias masivas de campesinos, como las reportadas recientemente en el Huila.