José Luis Bohórquez pide rigor tras condena al representante boyacense Pedro Suárez Vacca

El exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez López, del Pacto Histórico / Foto: Suministrada.

Tunja

El representante a la Cámara electo por Boyacá por el Pacto Histórico, José Luis Bohórquez López, se pronunció sobre la condena en primera instancia emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Pedro José Suárez Vacca, también integrante de esa colectividad.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Bohórquez manifestó su respeto por la independencia de la Rama Judicial y por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

"Expreso mi respeto por la independencia de la Rama Judicial y por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en el marco del Estado social de derecho", señaló.

En el documento, el congresista electo aseguró que los ciudadanos esperan que la justicia actúe con el mismo rigor frente a todos los servidores públicos, sin importar su filiación política o cualquier otra condición.

“Las y los colombianos esperamos una justicia que actúe con el mismo rigor, la misma celeridad y la misma independencia frente a todos los servidores públicos, sin distinción de afiliación política, poder económico o cualquier otra condición", indicó.

Asimismo, calificó como “profundamente reprochables desde el punto de vista ético” los hechos que motivaron la condena en primera instancia contra Suárez Vacca y sostuvo que quienes ejercen funciones públicas deben actuar con integridad, transparencia y respeto por la ley.

Bohórquez afirmó que esta situación representa una oportunidad para que el Pacto Histórico reafirme su compromiso con los principios de ética, responsabilidad pública y transparencia.

“Este hecho también debe ser una oportunidad para que en el Pacto Histórico reafirmemos nuestro compromiso con los principios de ética, transparencia y responsabilidad pública que orientan nuestra actuación política", expresó.

Finalmente, señaló que, respetando el debido proceso y la autonomía de las autoridades judiciales, espera que la dirección nacional del partido analice el caso y adopte las decisiones que correspondan conforme a sus estatutos y mecanismos internos.

“Confío en que la dirección del partido evaluará esta situación y adoptará las decisiones que correspondan”, enfatizó el exalcalde de Duitama.