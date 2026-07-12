Campaña de solidaridad por las familias afectadas por las lluvias en Boyacá

Frente a la Gobernación de Boyacá se instalará una carpa donde se recibirán las donaciones de los boyacenses. También se habilitó un punto en Indeportes Boyacá, al norte de Tunja, y en la Casa de Boyacá en Bogotá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Más de 1.000 familias en 13 municipios de Boyacá se han visto afectadas a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Ante esto, la Gestora Social del departamento adelanta una campaña de solidaridad para ayudar a los damnificados.

Daniela Assis Fierro aseguró que los afectados por las fuertes lluvias necesitan del buen corazón de los boyacenses que quieran sumarse a estas jornadas con alimentos, cobijas, elementos de aseo y mucho más.

“Hoy quiero convocar la solidaridad de los boyacenses e invitarlos a unirnos por esas familias que han resultado afectados por las fuertes lluvias. Más de 1.000 familias en 13 municipios del departamento hoy necesitan toda nuestra solidaridad. Y desde la oficina de Gestión Social estaremos recibiendo durante toda la próxima semana donaciones de alimentos no perecederos, de elementos de aseo y de artículos de primera necesidad. Pedimos por favor no donar ropa para poder priorizar los insumos que más necesitan las familias en este momento, demostremos una vez más, que un boyacense siempre apoya a otro boyacense”, indicó Assis Fierro.

Las personas que estén interesadas en colaborar y aportar su ayuda se pueden acercar desde este martes 14 de julio y hasta el viernes 17 de julio a la carpa ubicada frente a la Gobernación de Boyacá en la Plaza Bolívar de Tunja, en Indeportes Boyacá o a la Casa de Boyacá en Bogotá, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.