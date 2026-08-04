Personeros denuncian que no avanzan las mesas de diálogo por la crisis de Discolmets

Las mesas de diálogo promovidas por la Asociación de Personeros de Boyacá para superar la crisis en la entrega de medicamentos por parte de Discolmets continúan sin resultados concretos. Los personeros sostienen que los compromisos pactados durante varios encuentros no se han materializado.

El presidente de AsoPerboy y personero de Santa Rosa de Viterbo, Iván Leonardo Rodríguez, afirmó que la problemática se mantiene desde comienzos del año. «...Discolmets llega de manera muy conciliadora a las mesas de trabajo, pero de todos los acuerdos incumple el 95 por ciento...», aseguró durante la entrevista.

Rodríguez señaló que las personerías han tenido que intensificar las acciones de tutela para proteger el derecho a la salud de los usuarios y advirtió que una parte importante de los desacatos judiciales corresponde precisamente a casos relacionados con la entrega de medicamentos. Además, indicó que el número de afectados continúa creciendo diariamente.

El personero hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza su función sancionatoria y adopte medidas que permitan solucionar la crisis. Según explicó, las autoridades territoriales han agotado las acciones que están dentro de sus competencias, pero las dificultades persisten para miles de pacientes en Boyacá.