Así será la despedida del gran Rafael Antonio Niño, el inolvidable “Niño de Cucaita”

En los último años, Rafael Antonio Niño Munévar fue el técnico del equipo EBSA Boyacá de ciclismo. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Cucaita

La familia de Rafael Antonio Niño Munévar, una de las más grandes figuras del ciclismo colombiano, confirmó la programación de las honras fúnebres del múltiple campeón de la Vuelta a Colombia, quien falleció dejando un legado imborrable para el deporte nacional.

A través de un comunicado oficial, sus familiares invitaron a la comunidad boyacense, amigos, aficionados y seguidores del ciclismo a acompañar el último adiós al reconocido “Niño de Cucaita”.

Velación en Tunja

Las exequias comenzarán este sábado, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, con la velación de sus restos en la Funeraria San Francisco de Tunja (piso 3), donde permanecerán durante toda la jornada para que familiares, amigos y admiradores puedan rendirle un homenaje y despedirse del histórico pedalista.

Para el domingo 12 de julio, está prevista una caravana que partirá desde la funeraria con destino al municipio de Cucaita, tierra natal del exciclista y lugar donde comenzó la historia de uno de los máximos referentes del ciclismo colombiano.

“Por intermedio de la Administración Municipal, el Concejo Municipal y la comunidad, le haremos ese reconocimiento respectivo en el Parque Principal, lugar donde se encuentra la estatua que le hicimos hace cerca de 20 años en homenaje a este gran ciclista”, aseguró Marcos Borda, alcalde de Cucaita.

Por otro lado, la familia extendió la invitación a la ciudadanía para acompañar el recorrido y permitir que el municipio le rinda el homenaje que merece quien llevó el nombre de Boyacá y Colombia a lo más alto del deporte.

Tras el homenaje en Cucaita en el Parque Principal, el cortejo regresará a Tunja para la celebración de la eucaristía de cuerpo presente.

Posteriormente, hacia las 2:00 de la tarde, los restos de Rafael Antonio Niño Munévar serán trasladados al Cementerio Santa Isabel, ubicado a la salida de Tunja, en la vía hacia Duitama, donde recibirá cristiana sepultura.

Un legado que permanecerá

En el mensaje difundido, la familia agradeció las múltiples expresiones de solidaridad recibidas desde distintos sectores del país y destacó el cariño con el que ha sido recordado el exciclista.

"Agradecemos de corazón su compañía, oraciones y muestras de cariño en este difícil momento. Que su legado permanezca siempre en nuestros corazones", expresaron sus familiares.

Con la despedida de Rafael Antonio Niño se cierra un capítulo inolvidable del ciclismo colombiano, pero permanece vivo el legado del hombre que conquistó seis títulos de la Vuelta a Colombia, abrió camino para los ciclistas boyacenses en el ámbito internacional y se convirtió en un símbolo del deporte nacional.