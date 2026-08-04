Condenan a 37 años de cárcel a Eduar Daza por el feminicidio de Kelly De Arco

El Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Barranquilla condenó a 37 años de prisión a Eduar Alfonso Daza Castro, tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía por el feminicidio de su expareja, Kelly De Arco Hurtado, crimen ocurrido el 6 de octubre de 2025 en la Ciudadela 20 de Julio.

Como parte del acuerdo judicial, Daza Castro aceptó su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, lo que permitió poner fin al proceso mediante sentencia anticipada.

De acuerdo con la investigación, la víctima regresaba en horas de la madrugada a su apartamento en compañía de su padre y una amiga. Al ingresar al conjunto residencial y subir las escaleras, fue interceptada por su expareja, conocido con el alias de “El Negro”.

Las investigaciones establecieron que el agresor la sujetó por el cuello y le disparó en una primera ocasión. Cuando Kelly cayó sobre las escaleras, el hombre volvió a accionar el arma en dos oportunidades más, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras cometer el crimen, el hoy condenado escapó del sitio, pero posteriormente se presentó de manera voluntaria en la Estación de Policía El Bosque, donde quedó a disposición de las autoridades.

El acervo probatorio recopilado por la Fiscalía evidenció que, semanas antes del feminicidio, Kelly De Arco había decidido terminar la relación sentimental debido a reiterados episodios de violencia ejercidos por Daza Castro en su contra, antecedentes que fueron determinantes para sustentar el cargo de feminicidio agravado.

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