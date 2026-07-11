Puente festivo bajo intenso calor en el Caribe por ingreso de polvo del Sahara

El Servicio Meteorológico Nacional estima que 238 millones de personas se exponen a temperaturas peligrosas durante las próximas semanas. (Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Gran parte del Caribe colombiano enfrentará un puente festivo con condiciones de tiempo seco, altas temperaturas y un incremento en la sensación térmica, debido al ingreso de una concentración de polvo del Sahara sobre el mar Caribe, fenómeno que favorecerá ambientes más cálidos y con menor humedad.

De acuerdo con los pronósticos de Meteoguajira, durante los próximos días predominarán las condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio, con baja probabilidad de lluvias y amplios periodos de cielo parcialmente despejado.

El fenómeno del polvo del Sahara ingresó desde el viernes al área central del Caribe, generando un ambiente más seco y caluroso, con disminución de la humedad y aumento de la percepción del calor, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 38 grados Celsius, pero la sensación térmica podría superar los 40 grados, principalmente en zonas como Riohacha, Maicao, Uribia y otros sectores del departamento donde históricamente se registran los mayores valores de temperatura.

En cuanto al comportamiento del viento, se esperan velocidades de hasta 35 kilómetros por hora durante el viernes, mientras que entre el sábado, domingo y lunes se prevé una disminución gradual, con registros entre 20 y 25 kilómetros por hora, predominando la dirección del Este.

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Las autoridades meteorológicas recomendaron a la comunidad evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con mayor vulnerabilidad ante las altas temperaturas.