Intergremial al nuevo Gobierno: priorizar navegabilidad del río Magdalena, aeropuerto y vías

La reunión de los gremios con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera. Foto: tomada de la cuenta de X de Efraín Cepeda.

El presidente Ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda, durante una reunión con otros gremios y la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, abordaron una agenda enfocada en la ejecución de proyectos viales estratégicos para esta zona del país.

Cepeda dijo que el primer tema fue la recuperación integral de la navegabilidad del río Magdalena, contemplando la ejecución de obras hidráulicas que ya cuentan con estudios y diseños en fase III para reducir la dependencia del dragado permanente y garantizar un canal navegable desde Bocas de Ceniza hasta Barrancabermeja.

Cepeda señaló que actualmente apenas el 2% de la carga nacional se transporta por el río, por lo que insistió en la necesidad de avanzar en inversiones cercanas a los 780 mil millones de pesos para las obras de encauzamiento y destinar recursos adicionales para el dragado de mantenimiento, además de profundizar el canal de acceso al puerto de Barranquilla de 10 a 12,5 metros en sus primeros 22 kilómetros.

A su juicio, estas intervenciones permitirían reducir costos logísticos y fortalecer el sistema portuario de Barranquilla.

“En el tema del dragado se requieren aproximadamente 550.000 millones de pesos durante los próximos cuatro años para mantener la estabilidad de los primeros 22 kilómetros del río. Si hablamos de todo el río, hasta Barrancabermeja, la inversión sería de aproximadamente 640.000 millones de pesos, una cifra clave para garantizar la conexión del interior del país con la región Caribe”, explicó.

Segundo tema

El segundo punto abordado fue el avance de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El dirigente gremial recordó que ya fue entregada la nueva sala nacional de equipajes y que el próximo hito corresponde a la entrega, prevista para el 30 de septiembre, de las salas internacionales 2, 3 y 4, junto con la primera fase del corredor estéril. Para diciembre se proyecta culminar la nueva zona de inmigración y la segunda etapa de ese corredor.

No obstante, advirtió que para completar la intervención será necesaria una nueva prórroga del contrato vigente e, incluso, recursos adicionales para ejecutar obras que no estaban contempladas inicialmente.

“Se necesitaría una nueva prórroga del contrato. Actualmente, el contrato está vigente hasta el 30 de septiembre, luego de una prórroga aprobada la semana pasada. Sin embargo, probablemente será necesaria una extensión adicional y la asignación de nuevos recursos para incluir algunos ítems que no estaban contemplados en el contrato inicial de obra”, señaló el dirigente.

Tercer tema

En materia de infraestructura vial, Cepeda expuso la necesidad de acelerar proyectos considerados estratégicos para la región Caribe.

Entre ellos mencionó la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, la continuidad de la concesión del corredor de carga Barranquilla-Cartagena para garantizar su mantenimiento, la culminación de la doble calzada de la Vía al Mar, la recuperación de la calle 30, en Soledad, y la intervención del puente de la Cordialidad con la Circunvalar.

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