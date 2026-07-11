La IndyCar toma forma en Barranquilla: avanzan en la definición del circuito

El piloto bogotano consiguió su decimotercer triunfo en la IndyCar en el inicio de la temporada 2015 en San Petersburgo. Montoya superó a su compañero de escudería Will Power, quien terminó segundo. El tercero fue Tony Kanaan. /Imagen de referencia / Agencia AP

Barranquilla continúa dando pasos para convertirse en sede de una válida del campeonato IndyCar, una de las principales categorías del automovilismo mundial. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sostuvo una nueva reunión técnica con representantes del proyecto para revisar los avances en la planeación del evento y la definición del trazado del circuito urbano que tendría la competencia.

El mandatario distrital aseguró que la ciudad mantiene firme su intención de albergar la carrera y destacó que este tipo de eventos fortalecerían el posicionamiento internacional de Barranquilla en materia deportiva, turística y económica.

A través de su cuenta en X, Char señaló que el equipo organizador trabaja en los preparativos y en la definición del recorrido del circuito. “Barranquilla sigue demostrando que está lista para recibir eventos de talla internacional y abrirles las puertas a nuevas oportunidades para el deporte, el turismo y el desarrollo”, expresó.

Lea también: “Hemos conformado un gabinete de las mejores calidades”: Abelardo de la Espriella tras consejo

Durante el encuentro con técnicos, diseñadores y pilotos vinculados al proyecto, el alcalde destacó la importancia de lograr que la competencia llegue por primera vez fuera de Norteamérica.

“Estamos dando un paso más para traerle a Barranquilla la Indy, que no ha salido de Norteamérica. En Barranquilla estamos soñando con tener esta válida”, afirmó Char, quien agregó que la administración distrital hará “todo lo posible” para que el evento permanezca durante varios años en la ciudad y contribuya a proyectar a Barranquilla y a Colombia en el escenario internacional del automovilismo.

El piloto colombiano Juan Manuel Correa, quien participa como asesor deportivo del proyecto, aseguró que el equipo conformado para sacar adelante la iniciativa cuenta con la experiencia necesaria para hacerla realidad.

Lea también: Barranquilla estrena su primera comunidad energética que beneficiará a más de 700 familias

“Estamos muy agradecidos de estar aquí y, más que nada, emocionados. Hemos ensamblado un equipo excelente para hacer que esto sea una realidad y lo vamos a lograr. Ahora hay que seguir trabajando para convertir este proyecto en una realidad”, manifestó.

Por su parte, Marco Jacott, representante de la firma especializada Tilke Engineers & Architects, explicó que la empresa aporta su experiencia en el diseño de circuitos internacionales con altos estándares de seguridad y competitividad.

Jacott indicó que el objetivo es desarrollar un trazado que garantice carreras atractivas para pilotos y aficionados, al tiempo que permita posicionar a Barranquilla entre las ciudades que albergan grandes competencias del deporte motor.

La administración distrital considera que la llegada de una válida de IndyCar impulsaría sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios, además de consolidar a Barranquilla como escenario de grandes eventos internacionales.