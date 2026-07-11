Ocho bares suspendidos y más de una docena de botellas de licor adulterado incautadas tras operativo

La venta de licor adulterado, el consumo de alcohol por parte de menores de edad y múltiples incumplimientos a la normatividad marcaron los operativos realizados por las autoridades en el sur de Bogotá. El balance dejó ocho bares suspendidos y dos menores de edad encontradas consumiendo bebidas alcohólicas.

La primera intervención se realizó en el sector de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, donde fueron inspeccionados varios establecimientos de comercio; como resultado, tres bares fueron suspendidos temporalmente por comercializar licor adulterado, vender cerveza vencida y permitir el ingreso de menores de edad.

Las niñas encontradas fueron entregadas a sus padres, quienes firmaron un acta de compromiso para fortalecer las medidas de protección y evitar que la situación vuelva a presentarse.

El balance de esta intervención también incluyó el registro de 238 personas, la imposición de tres comparendos por mal comportamiento y 18 comparendos de tránsito, además de la incautación de varias dosis de estupefacientes.

El segundo operativo se llevó a cabo en el sector de El Nuevo Portal, en la localidad de Usme. Allí fueron inspeccionados varios establecimientos comerciales y cinco de ellos fueron suspendidos por incumplir la normatividad vigente. En uno de los locales, las autoridades hallaron botellas de licor adulterado almacenadas en una nevera y listas para su venta.

En este procedimiento también fueron trasladadas dos personas al Centro de Traslado por Protección (CTP).