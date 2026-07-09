Alcalde Galán conversó con el nuevo ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán: de esto hablaron

En la noche de este miércoles 8 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán.

“Para Bogotá es una gran noticia que el nuevo gobierno tenga la visión de apoyar a las ciudades, y más con un ministro que tiene experiencia como alcalde”, celebró Galán.

Aseguró que en los próximos días su administración le presentará al nuevo ministro lo que se ha hecho en el sector de vivienda, sin contar con el apoyo del saliente gobierno nacional.

“Hemos logrado resultados muy importantes, pero que, sin duda, se pueden mejorar con el apoyo del nuevo gobierno”, indicó.

Reiteró que desde la Alcaldía de Bogotá están listos para trabajar en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y con sus ministros.

Trabajo en equipo con el gobierno de De la Espriella

Desde que las elecciones presidenciales dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, el alcalde Galán no solo reconoció el triunfo, sino que se puso a disposición para trabajar con él.

En los siguientes días, el mandatario capitalino se reunió con el electo presidente en la Iglesia del Divino Niño el 20 de julio, sur de Bogotá, para hablar de los temas en los que trabajarán.

Asimismo, cuando De la Espriella anunció que el próximo 7 de agosto firmará el decreto que cree el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, Galán apoyó esta decisión.

“La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Sólo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios”, celebró el mandatario a través de su cuenta de X.

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