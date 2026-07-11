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11 jul 2026 Actualizado 18:16

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En Sevilla, Valle, refuerzan la seguridad tras la ola de homicidios

Llegaron 23 nuevos policías, el Ejército apoyará los patrullajes y un grupo especial asumirá las investigaciones de los recientes crímenes.

Sevilla, Valle - @visitvalle.official

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Valle del Cauca

Tras un consejo de seguridad, se anunció la llegada de 13 carabineros para reforzar la vigilancia en las zonas rurales del municipio de Sevilla, Valle del Cauca y de 10 policías que fortalecerán los patrullajes en el casco urbano. Además, el Ejército apoyará los controles en las vías de acceso, sectores turísticos y otros puntos estratégicos.

Las medidas fueron adoptadas tras la ola de homicidios que deja 12 víctimas desde el pasado 1 de junio, entre ellas el reconocido caballista y comerciante Gildardo Peña.

“Un equipo interdisciplinario de las más altas calidades de investigación judicial, conformado por unidades de Sijín y de Gaula, que están a cargo, en coordinación con la Fiscalía, de la investigación, que va a permitir esclarecer los homicidios de las últimas semanas”, afirmó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

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Entre las líneas de investigación se analizan posibles vínculos de los homicidios con estructuras criminales, el lavado de activos y rentas ilícitas que operarían en esta zona del norte del Valle.

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