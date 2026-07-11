En Sevilla, Valle, refuerzan la seguridad tras la ola de homicidios

Valle del Cauca

Tras un consejo de seguridad, se anunció la llegada de 13 carabineros para reforzar la vigilancia en las zonas rurales del municipio de Sevilla, Valle del Cauca y de 10 policías que fortalecerán los patrullajes en el casco urbano. Además, el Ejército apoyará los controles en las vías de acceso, sectores turísticos y otros puntos estratégicos.

Las medidas fueron adoptadas tras la ola de homicidios que deja 12 víctimas desde el pasado 1 de junio, entre ellas el reconocido caballista y comerciante Gildardo Peña.

“Un equipo interdisciplinario de las más altas calidades de investigación judicial, conformado por unidades de Sijín y de Gaula, que están a cargo, en coordinación con la Fiscalía, de la investigación, que va a permitir esclarecer los homicidios de las últimas semanas”, afirmó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Entre las líneas de investigación se analizan posibles vínculos de los homicidios con estructuras criminales, el lavado de activos y rentas ilícitas que operarían en esta zona del norte del Valle.