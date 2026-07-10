En el Valle dos miembros del Frente 57 capturados, 625 kilos de marihuana y 45 explosivos incautados

En Tuluá fueron incautados un fusil, cuatro pistolas, municiones de distintos calibres, material de intendencia, tres motocicletas, un dron y una mira telescópica.

La incautación de más de media tonelada de marihuana tipo exportación que era transportada en un carro, el decomiso de armas y explosivos, además de tres capturas, hacen parte de los resultados operacionales del Ejército en contra de la delincuencia en el Valle del Cauca.

“Primero, la incautación de 625 kilos de marihuana en zona rural de Florida, que venían precisamente del Cauca, y la captura de una persona. Segundo, la incautación de material de guerra y armamento de dos señalados miembros del Frente 57 en Tuluá, que extorsionaban y amedrentaban a la comunidad”, informó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Por su parte, el general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, añadió que en el operativo realizado en Tuluá “fueron incautados un fusil, cuatro pistolas, municiones de distintos calibres, material de intendencia, tres motocicletas, un dron y una mira telescópica”.

El tercer procedimiento tuvo lugar en el corregimiento Córdoba del Distrito de Buenaventura, donde, de acuerdo con el oficial, “fue encontrado un depósito ilegal con 45 explosivos improvisados, los cuales podrían ser empleados para afectar a nuestra población vallecaucana y a nuestros hombres de nuestra Tercera Brigada”.

“Seguiremos trabajando con las botas puestas por la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos”, concluyó la gobernadora Dilian Francisca Toro.