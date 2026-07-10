Banco de Alimentos de Cali supera los 121.439 kilos de ayudas humanitarias para Venezuela

El Banco de Alimentos de Cali hace un llamado a toda la comunidad para seguir donando alimentos no perecederos.

Gracias al compromiso de empresas, instituciones, parroquias, organizaciones y ciudadanos, la campaña “La solidaridad ya está en marcha. Juntos por Venezuela”, liderada por el Banco de Alimentos de Cali, ha logrado reunir más de 121.439 kilos de ayudas humanitarias que serán destinadas a miles de familias venezolanas que atraviesan una difícil situación, a raíz de los dos terremotos que sacudieron al vecino país.

Todo lo recolectado será entregado el 31 de julio a la Diócesis de Cúcuta, desde donde se coordinará el envío de la ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Cada alimento, cada prenda de vestir, cada medicamento y cada aporte recibido representa una esperanza para quienes hoy enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad.

La campaña continúa abierta hasta el próximo 26 de julio.

Todo lo recolectado será entregado el 31 de julio a la Diócesis de Cúcuta, desde donde se coordinará el envío de la ayuda humanitaria hacia Venezuela.

El Banco de Alimentos de Cali hace un llamado a toda la comunidad para seguir donando alimentos no perecederos, pañales para niños y adultos, medicamentos en buen estado, ropa nueva, calzado, elementos de aseo personal y demás ayudas que permitan brindar alivio y esperanza a miles de familias.