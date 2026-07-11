Bajo caudal del río Meléndez pone en alerta a EMCALI, pero descartan riesgo de desabastecimiento

EMCALI hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua. Foto: EMCALI.

Cali

La disminución del caudal del río Meléndez llevó a EMCALI a activar la alerta naranja dentro de su protocolo de operación. Aunque la medida generó preocupación por el suministro de agua en algunos sectores de Cali, la empresa aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento.

Actualmente, el afluente registra un caudal de 600 litros por segundo, lo que redujo la producción de agua para sectores de las comunas 18 y 20.

“La afectación se concentra en Altos del Semillero en la comuna 18, Palmas 1, 2 y 3, sector de La Trinidad y en la comuna 20 Pueblo Joven, Brisas de Mayo y Lleras”, explicó Lucerne Obonaga, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.

La funcionaria explicó que el resto de la zona de influencia está siendo abastecida mediante los bombeos de Nápoles y Siloé, previstos dentro del protocolo de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.

Además, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al recordar que el abastecimiento de agua potable de la ciudad no depende de una sola fuente. Explicó que el sistema está respaldado por plantas y redes interconectadas que permiten reforzar el suministro con agua proveniente del río Cauca y destacó que el embalse de Salvajina mantiene un buen nivel de almacenamiento, lo que permite garantizar la continuidad del servicio.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua, evitando actividades como el lavado de vehículos y antejardines o el riego excesivo de jardines, con el fin de contribuir al cuidado del recurso durante la temporada seca.