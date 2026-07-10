Persisten las dudas sobre las obligaciones de Nueva EPS con los hospitales del Valle

Los estados financieros de Nueva EPS, que evidencian pérdidas y millonarias deudas, reavivaron la preocupación por la situación financiera de la entidad en el Valle del Cauca. Desde la Secretaría de Salud departamental aseguran que aún no existe certeza sobre las obligaciones de la EPS con hospitales y clínicas, pues las cifras reportadas por los prestadores no coinciden con las que reconoce la entidad y continúan en proceso de revisión.

“Tenemos algunas dificultades porque los porcentajes de pago que se han hecho por giro directo no corresponden al 80%, sino que es una cantidad inferior y esos son los que son visibles para nosotros. El resto se han girado por giros de tesorería que no son visibles ante la Nueva EPS. Entonces, en este instante no tengo una cifra precisa de a cuánto asciende hoy la deuda de la Nueva EPS con los prestadores del departamento del Valle del Cauca. Estamos en la revisión de la misma y eso implica un trabajo con las instituciones prestadoras que nos deben confirmar los datos”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.

La funcionaria también indicó que no tiene información precisa sobre la deuda de Nueva EPS con los hospitales del norte del Valle, ya que esa subregión es administrada por la regional Eje Cafetero de la EPS.

“Nosotros no tenemos una información precisa del accionar de la entidad sobre los hospitales de Versalles hacia adelante, entonces no tenemos la información de la deuda que se tiene con ellos”, anotó.

Frente a este panorama, la gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que está en riesgo la atención de más de 1,1 millones de afiliados a Nueva EPS en el departamento.

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“Esto, por supuesto, pone en riesgo la atención de los pacientes, la entrega de medicamentos y la sostenibilidad de las instituciones de salud. Siempre lo dijimos, una UPC insuficiente hace inviable el sistema y hoy vemos las consecuencias. Hospitales y clínicas desfinanciadas, tratamientos interrumpidos para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, madres, niños y adultos mayores sin acceso oportuno a medicamentos y un talento humano que trabaja en medio de enormes dificultades”, afirmó la mandataria.

El gobierno departamental también expresó su preocupación por los recursos adicionales anunciados por el Ministerio de Salud para algunas instituciones del país, al asegurar que no hay claridad sobre su origen y advertir que se estarían comprometiendo recursos del próximo gobierno mediante vigencias futuras. Todo esto ocurre mientras la cartera acumulada de las EPS con la red pública y privada del Valle supera los 7 billones de pesos.