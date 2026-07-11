En el “Empalme ante el pueblo”, MinAmbiente proyecta delimitar el 70% del Páramo de Santurbán

A través de una transmisión en vivo en la cuenta oficial de Presidencia Colombia en X (antes Twitter), la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, aseguró que el Gobierno espera avanzar en la delimitación de el 70 % del páramo de Santurbán.

Vélez explicó que el Ministerio decidió avanzar con una delimitación progresiva. Es decir, primero se avanzará en los municipios donde ya hay acuerdos y, al mismo tiempo, continuará el diálogo con aquellos donde el proceso de concertación aún no termina.

“Lo que hemos decidido es hacer una delimitación progresiva y poder asegurar que aquellos municipios con los cuales ya logramos un acuerdo y se surtieron todos los pasos de la delimitación puedan quedar establecidos en una resolución, de forma tal que con los municipios donde aún falta concertación se pueda seguir avanzando sin detener el componente de conservación”, señalo la funcionaria.

La ministra señaló que esta metodología permitirá avanzar en la protección de los ecosistemas estratégicos sin detener el proceso de delimitación en los municipios donde la concertación aún continúa.

“Creemos que somos capaces de lograr el 70 % de la delimitación del páramo de Santurbán, tan importante para la ciudad de Bucaramanga y todos sus habitantes”, afirmó la ministra.

Durante la transmisión, Vélez aseguró que el Gobierno también está cerca de lograr la delimitación del páramo Cruz Verde–Sumapaz.

El anuncio se realizó durante el “Empalme ante el pueblo” del sector Ambiente, una transmisión en vivo realizada por la cuenta oficial de Presidencia Colombia en X (antes Twitter).

Precisamente, un día antes, Vélez le había dicho a Caracol Radio que el Ministerio adelantaría un “empalme al pueblo”, una estrategia para presentar a la ciudadanía el balance de la gestión de la cartera a través de los canales institucionales, luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, suspendiera el proceso de empalme con el Gobierno saliente.

El anuncio se conoce a pocos días de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán, programada para el 18 de julio en Bucaramanga.