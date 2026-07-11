Comité Intergremial de Santander ofrece trabajar con el nuevo Gobierno y pide respetar los resultado

El Comité Intergremial de Santander expresó su disposición para trabajar de manera articulada con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, e hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones y mantener un ambiente de diálogo durante el proceso de transición.

A través de un pronunciamiento, los gremios señalaron que el país atraviesa un momento que exige responsabilidad y trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para afrontar los retos económicos y sociales de los próximos años.

“Creemos que este es el momento de unir capacidades, construir confianza y trabajar conjuntamente por un país con mayores oportunidades, crecimiento y bienestar para todos los colombianos”, señaló el Comité Intergremial de Santander.

En ese sentido, manifestaron que será fundamental preservar la confianza, la estabilidad institucional y generar condiciones que permitan impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo de las regiones.

Finalmente, los empresarios insistieron en que el diálogo y la cooperación entre los diferentes sectores serán determinantes para enfrentar los desafíos de la nueva administración.