Comité Intergremial de Santander ofrece trabajar con el nuevo Gobierno y pide respetar los resultado
Los empresarios aseguraron que la transición exige trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para enfrentar los retos económicos y sociales del país.
El Comité Intergremial de Santander expresó su disposición para trabajar de manera articulada con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, e hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones y mantener un ambiente de diálogo durante el proceso de transición.
A través de un pronunciamiento, los gremios señalaron que el país atraviesa un momento que exige responsabilidad y trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para afrontar los retos económicos y sociales de los próximos años.
“Creemos que este es el momento de unir capacidades, construir confianza y trabajar conjuntamente por un país con mayores oportunidades, crecimiento y bienestar para todos los colombianos”, señaló el Comité Intergremial de Santander.
En ese sentido, manifestaron que será fundamental preservar la confianza, la estabilidad institucional y generar condiciones que permitan impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo de las regiones.
Finalmente, los empresarios insistieron en que el diálogo y la cooperación entre los diferentes sectores serán determinantes para enfrentar los desafíos de la nueva administración.