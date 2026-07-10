Bucaramanga tendrá por primera vez cámaras con reconocimiento automático de placas

Bucaramanga contará por primera vez con un sistema de cámaras con reconocimiento automático de placas, una tecnología que permitirá identificar en tiempo real vehículos y motos con reporte de hurto, requerimientos judiciales o relacionados con investigaciones.

La Alcaldía confirmó la firma del contrato para instalar las primeras 70 cámaras LPR (License Plate Recognition), que estarán ubicadas en las principales vías de la de la ciudad para reforzar la seguridad.

El sistema funciona mediante la lectura automática de las placas de los vehículos. Esa información se compara con bases de datos autorizadas y, cuando detecta un carro con alguna alerta, genera una notificación inmediata.

Además de apoyar la ubicación de vehículos la idea es tecnología aportar información para las investigaciones en carros involucrados en hechos delictivos y el análisis de la movilidad en la ciudad.

“Con la implementación de las cámaras LPR incorporamos tecnología de última generación que fortalecerá el trabajo de nuestras autoridades y permitirá identificar en tiempo real vehículos y motocicletas con reporte de hurto”, afirmó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

Como dato: Bucaramanga se sumará al grupo de ciudades del país que utilizan sistemas de reconocimiento automático de placas para apoyar las labores de vigilancia y la prevención del delito.