Bananeros, cafeteros y empresarios respaldan nombramiento de Indalecio Dangond como MinAgricultura

La designación de Indalecio Dangond como próximo ministro de Agricultura del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó a generar reacciones favorables entre los principales gremios del sector agropecuario y empresarial del país.

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) felicitó al nuevo jefe de la cartera y expresó su confianza en que su experiencia contribuya a fortalecer la competitividad del campo colombiano. El gremio destacó la importancia de avanzar en temas como infraestructura de riego, acceso al crédito, desarrollo rural y mayor inversión para el sector.

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Además, reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con el Ministerio en iniciativas relacionadas con productividad, sanidad vegetal, sostenibilidad, seguridad en las zonas productoras y consolidación de los mercados internacionales para el banano colombiano.

Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, dio la bienvenida a Dangond y aseguró que el gremio cafetero será un aliado del nuevo Gobierno. Señaló que entre los principales retos están fortalecer la industrialización del café, aumentar el consumo interno y generar mayor valor agregado para ampliar la presencia en nuevos mercados internacionales.

Las reacciones también llegaron desde el sector empresarial. La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), a través de su presidenta María Claudia Lacouture, destacó que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones agroindustriales colombianas y un socio estratégico en tecnología, innovación e insumos para el campo.

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En ese sentido, afirmó que fortalecer esa relación comercial será fundamental para impulsar la productividad, la competitividad, el empleo rural y el crecimiento económico, al tiempo que manifestó la disposición del gremio para trabajar de manera articulada con el nuevo Ministerio de Agricultura.