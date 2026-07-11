Gobierno propone que empresas asuman parte de las deudas eléctricas y no los usuarios

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno propondrá al nuevo Congreso un mecanismo para que parte de las deudas del sector eléctrico sea asumida por las empresas generadoras y no termine trasladándose a las facturas de los usuarios.

El anuncio se hizo durante la inauguración de la Granja Solar Fotovoltaica de El Agrado, en el departamento del Huila, un proyecto que requirió una inversión cercana a los 6.900 millones de pesos y que hace parte de la estrategia de Comunidades Energéticas.

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Según explicó Palma, la iniciativa buscará que el costo de esas obligaciones no recaiga exclusivamente sobre los consumidores, sino que las compañías del sector aporten parte de sus utilidades para cubrirlas. El ministro cuestionó que los usuarios ya financian, a través de cargos incluidos en la factura de energía, recursos destinados a garantizar el suministro en momentos de alta demanda.

La granja solar de El Agrado, Huila, tiene una capacidad instalada de 1.000 kilovatios pico (kWp), cuenta con 1.600 paneles solares y beneficiará a 19 comunidades energéticas de ese territorio. Entre ellas se encuentra la primera comunidad energética del país conformada por una asociación de mujeres campesinas, que reúne a cerca de 700 familias.

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Durante la construcción del proyecto se generaron 51 empleos, y la energía producida será inyectada al Sistema Interconectado Nacional a través de la red de Electrohuila.