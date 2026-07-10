Ejército evitó pago masivo de extorsiones a campesinos en Algeciras

Neiva

Las autoridades militares aseguraron que en una operación preventiva en zona rural de Algeciras permitió evitar que cientos de campesinos y comerciantes acudieran a una reunión convocada, al parecer, por estructuras armadas ilegales para el cobro de extorsiones.

Según el brigadier general César Augusto Suárez, comandante de la Novena Brigada, la información de inteligencia alertó sobre la movilización de personas hacia el sector de La Arcadia. Allí habrían sido citadas por integrantes de grupos ilegales para realizar pagos extorsivos y asistir a reuniones.

“Finalmente nosotros no permitimos que estas personas fueran allá a ese sitio a pagar la extorsión o a reunirse con bandidos”, afirmó el brigadier general César Augusto Suárez, al señalar que la intervención militar evitó que los ciudadanos continuaran su desplazamiento hacia el lugar de la citación.

Ell Ejército instaló varios puestos de control sobre la vía que conduce desde El Hobo hacia la vereda Estoracal, donde fueron interceptadas tres chivas, además de vehículos particulares y motocicletas. De acuerdo con el comandante de la Novena Brigada, aproximadamente 400 personas regresaron a sus hogares luego de recibir la advertencia de las autoridades.

Suárez agregó que, durante las verificaciones realizadas en los puestos de control, también fueron identificados ciudadanos que transportaban altas sumas de dinero y presentaban boletas de citación relacionadas con presuntos cobros extorsivos. Solo en algunos de los vehículos inspeccionados, indicó el oficial, se habrían encontrado más de 200 millones de pesos que tendrían como destino el pago de esas exigencias ilegales.