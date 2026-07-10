Tribunal de Cundinamarca condenó a Policía Nacional por el homicidio de Dilan Cruz en protestas 2019

La W conoció en primicia los resultados de la pruebas de balística que se practicaron al objeto que impactó al joven Dilan Cruz en su cabeza. Foto: Colprensa( Thot )

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, ocurrida durante una jornada del paro nacional de 2019 en Bogotá.

La Sección Tercera declaró administrativamente responsables a las entidades por los daños y perjuicios causados a los familiares del joven, quien murió el 25 de noviembre de 2019 tras recibir un impacto en la cabeza de una munición tipo Bean Bag, disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

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En la sentencia, de 28 páginas, los magistrados concluyeron que el caso constituyó una grave violación de derechos humanos. “La muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, a causa del impacto de una munición disparada desde un arma de dotación oficial de un miembro del Esmad, constituye una grave violación de derechos humanos”, señaló la corporación.

El Tribunal consideró que se afectaron directamente los derechos a la vida y a la protesta de Cruz Medina. Además, indicó que el uso de la fuerza no estuvo precedido de una valoración adecuada de los principios de necesidad y proporcionalidad, por lo que calificó la actuación como irregular y excesiva.

Los magistrados también resaltaron que la muerte de un manifestante genera un impacto social significativo y puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta. En ese sentido, citaron cifras de la Campaña Defender la Libertad, según las cuales entre el 21 de noviembre de 2019 y el 28 de julio de 2021 se documentaron 133 muertes en contextos de protesta social en Colombia.

El alto tribunal consideró también que “con el actuar estatal se afectó de manera directa, los derechos constitucionales y convencionales a la vida y a la protesta de DILAN MAURICIO CRUZ MEDINA”.

Argumentó también que hubo uso excesivo de la fuerza “se encuentra demostrado, que el uso de la fuerza por parte de la entidad accionada, no fue precedido de una adecuada valoración de los principios de proporcionalidad y necesidad; es decir, se hizo un uso irregular y excesivo de la fuerza”.

También se concluyó que existió una falla en el servicio porque la institución clasificó el arma utilizada como “menos letal” y no alertó a los uniformados sobre la capacidad de causar la muerte.