MinDefensa Sánchez dice que hay condiciones de seguridad para posesión de Abelardo De la Espriella

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MinDefensa Sánchez dice que hay condiciones de seguridad para posesión de De la Espriella

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que están dadas las condiciones de seguridad para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione ante el Congreso, como se ha hecho históricamente, y no necesariamente en una guarnición militar.

“100% seguros que están las condiciones dadas para que eso ocurra. No hay absolutamente ninguna duda en ello”, dijo Sánchez al responder si Bogotá y el país tienen garantías para la ceremonia de posesión.

Para el Gobierno es prioridad la seguridad de los lideres del ejecutivo

El ministro explicó que desde el Gobierno se revisa la seguridad de la transición y que la prioridad es proteger al presidente saliente, al presidente electo y a los excandidatos presidenciales.

“No le puede pasar absolutamente nada al presidente actual. Tampoco le puede pasar algo al presidente electo. Tampoco le puede pasar nada al candidato presidencial. Se debe garantizar una transición, una seguridad que permita que se dé todo acorde a la Constitución y la ley”, señaló.

MinDefensa solicitó a la ciudadanía no caer en desinformación

Sánchez comparó el debate por la posesión con los temores que hubo antes de la segunda vuelta presidencial y pidió no caer en desinformación.

“Esta misma especie de paranoia la vimos en las elecciones presidenciales. Las elecciones van a ocurrir como decir que mañana va a salir el sol”, afirmó.

Seguridad durante las elecciones presidenciales

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que la jornada electoral fue una de las más seguras de las últimas décadas.

“Fueron las elecciones más concurridas de la historia, 63.6% de participación, las más seguras de los últimos 40 años, cero incidentes de orden público durante esa jornada electoral”, puntualizó.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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