“Estoy tranquilo, hablaré con el juez para aclarar”: Jaime Dussán apelará orden de arresto y multa
Jaime Dussán aseguró que hablará también con el ciudadano que impuso la tutela para brindarle la ayuda necesaria.
“Estoy tranquilo, hablaré con el juez para aclarar”: Jaime Dussán apelará orden de arresto y multa
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Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se refirió en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a la decisión de un juez de Marinilla (Antioquia) de imponerle una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por no acatar una sentencia de tutela.
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“Un juez de Marinilla aceptó la tutela de una persona que trabajó en el Ministerio de Defensa que pidió que se hicieran dos reconocimientos. Mis funcionarios respondieron la petición diciendo que no se podría tener los derechos que él plantea. El juez dijo que es un desacato”, dijo.
Anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, por lo que quedaría sin vigencia la orden del juez.
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“Vamos a responder con toda claridad, con toda la información. Vamos a llamar al ciudadano”, señaló.
Agregó que está tranquilo: “Vamos a explicar, voy a conversar con el juez y el tribunal para aclarar, y al ciudadano ayudarle”.
Escuche el fragmento de la entrevista con Jaime Dussán:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...