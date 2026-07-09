Atentado en aeropuerto de Tibú deja tres personas heridas: Aerocivil anunció medidas de seguridad

La Aeronáutica Civil rechazó el atentado terrorista registrado contra el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, luego de que un artefacto explosivo impactara el área administrativa de la terminal aérea, dejando tres personas heridas.

De acuerdo con la entidad, las personas heridas hacen parte del equipo de seguridad y vigilancia del aeropuerto y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica tras resultar afectados por la onda expansiva del artefacto.

Tras lo ocurrido, la Aerocivil informó que activó los protocolos correspondientes y trabaja de manera articulada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en la zona, adelantar la recolección de material probatorio y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Además, equipos técnicos adelantan la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura aeroportuaria para determinar el alcance de las afectaciones y garantizar las condiciones de seguridad de la terminal aérea

El hecho se presenta en una zona del Catatumbo que ha enfrentado diferentes hechos de violencia y alteraciones de orden público, por lo que las autoridades mantienen las labores de verificación y seguridad en el sector.

La Aeronáutica Civil reiteró su rechazo frente a cualquier acción que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, los trabajadores aeroportuarios y la seguridad de las operaciones aéreas en el país

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