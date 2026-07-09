Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 23:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Atentado en aeropuerto de Tibú deja tres personas heridas: Aerocivil anunció medidas de seguridad

El ataque afectó el área administrativa de la terminal aérea y dejó tres personas heridas. La Aerocivil anunció acciones con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en la zona.

Atacan con explosivos aeropuerto de Tibú. Foto: Cortesía.

Atacan con explosivos aeropuerto de Tibú. Foto: Cortesía.

Atacan con explosivos aeropuerto de Tibú. Foto: Cortesía.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

La Aeronáutica Civil rechazó el atentado terrorista registrado contra el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, luego de que un artefacto explosivo impactara el área administrativa de la terminal aérea, dejando tres personas heridas.

De acuerdo con la entidad, las personas heridas hacen parte del equipo de seguridad y vigilancia del aeropuerto y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica tras resultar afectados por la onda expansiva del artefacto.

Tras lo ocurrido, la Aerocivil informó que activó los protocolos correspondientes y trabaja de manera articulada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en la zona, adelantar la recolección de material probatorio y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Además, equipos técnicos adelantan la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura aeroportuaria para determinar el alcance de las afectaciones y garantizar las condiciones de seguridad de la terminal aérea

El hecho se presenta en una zona del Catatumbo que ha enfrentado diferentes hechos de violencia y alteraciones de orden público, por lo que las autoridades mantienen las labores de verificación y seguridad en el sector.

La Aeronáutica Civil reiteró su rechazo frente a cualquier acción que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, los trabajadores aeroportuarios y la seguridad de las operaciones aéreas en el país

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir