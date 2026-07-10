Santa Verónica celebra sus fiestas patronales con agenda de fe, deporte y música frente al mar

El corregimiento de Santa Verónica, Atlántico, se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes del año con la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santa Verónica, una programación que combinará actividades religiosas, deportivas, culturales y musicales entre el 10 y el 12 de julio.

Uno de los organizadores de las festividades, Manuel Alba Olivares, extendió una invitación a los habitantes del Atlántico, la región Caribe y el resto del país para que visiten el municipio de Juan de Acosta y disfruten de los eventos preparados para la ocasión.

Alba Olivares aseguró que las fiestas llegan en un momento especial para el balneario, que atraviesa una etapa de recuperación turística tras años de afectaciones por la erosión costera. “Santa Verónica está viviendo un resurgir, un segundo tiempo desde el punto de vista turístico y comercial”, afirmó.

Según explicó, las obras de protección costera ejecutadas por la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Juan de Acosta han permitido recuperar amplios sectores de playa y devolver la confianza a comerciantes y visitantes.

Programación

La programación comenzó este viernes con torneos de fútbol playa y voleibol playa desde las 10 de la mañana, actividades que buscan integrar a residentes y turistas en torno al deporte y el disfrute de las playas recuperadas.

Las actividades religiosas tendrán su punto más importante el sábado 11 de julio. A las 5 de la mañana se realizará la tradicional alborada, mientras que a las 5 de la tarde se celebrará la eucaristía en honor a la patrona en la capilla principal del corregimiento.

Posteriormente, a las 6 de la tarde, se desarrollará la procesión por las principales calles de Santa Verónica. El recorrido concluirá a orillas del mar, donde los asistentes podrán presenciar un espectáculo de luces y fuegos artificiales junto a los espolones construidos para combatir la erosión costera.

La agenda musical del sábado incluirá presentaciones de la Banda del Sindicato, el cantante vallenato Jorgito Charris, la Orquesta Congo de Oro y el Grupo Bananas. “Va a haber un show de luces impresionante y después un gran concierto musical para toda la familia”, señaló el organizador.

Para el domingo 12 de julio la programación continuará desde las 10 de la mañana con música, actividades recreativas y presentaciones artísticas frente al mar. En horas de la tarde se realizará un concierto con DJs y animadores invitados, acompañado de ritmos urbanos y champeta.

“Los esperamos con los brazos abiertos en las nuevas playas de Santa Verónica”, manifestó Manuel Alba Olivares, quien destacó que la oferta gastronómica, el ambiente familiar y las condiciones actuales de la playa convierten al corregimiento en uno de los principales destinos turísticos del departamento durante esta temporada.