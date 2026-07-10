Barranquilla estrena su primera comunidad energética que beneficiará a más de 700 familias

Barranquilla puso en marcha su primera comunidad energética, un proyecto de generación de energía solar que beneficiará a más de 700 familias de estratos 1 y 2, y que busca reducir el costo de las facturas de energía mediante la producción de electricidad limpia y sostenible.

La iniciativa cuenta con cerca de 2.000 paneles solares distribuidos entre la huerta comunitaria, la Institución Educativa Distrital San Luis y un terreno que anteriormente era utilizado como basurero a cielo abierto en el sector de Las Gardenias.

Durante la inauguración del proyecto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la transformación del espacio y el impacto que tendrá para los habitantes de la zona. “Se convirtió de un sitio poco deseado, un sitio de malos olores, y hoy nos genera energía para los mismos moradores del sector”, afirmó el mandatario.

Char señaló que esta es la primera comunidad energética de la ciudad y explicó que la capacidad de generación permitirá producir cerca de 200.000 kilovatios hora al mes. “Estamos generando cerca de 200.000 kW/h mes, más de 2 millones de kW/h año. Eso es ahorro para nuestra gente”, expresó.

El alcalde aseguró que los beneficios se reflejarán directamente en la economía de los usuarios favorecidos, quienes verán una disminución en el valor de sus recibos de energía gracias al aprovechamiento de la energía solar generada por la comunidad.

Asimismo, anunció la construcción de una segunda comunidad energética en un lote ubicado cerca del puente Pumarejo, como parte de la estrategia distrital para ampliar el acceso a energías renovables en distintos sectores de la ciudad.

“Arrancamos otra pronto allá donde está el puente Pumarejo. Tenemos un lote también y haremos las que sean necesarias para contribuirle al planeta y entregarles energía limpia a nuestras comunidades”, indicó.