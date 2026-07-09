Estos son los sectores que estarán sin energía este viernes 9 de julio por trabajos eléctricos

Con el propósito de avanzar en los planes de mantenimiento preventivo de la red eléctrica, este viernes 10 de julio se ejecutarán trabajos programados en los municipios de Ponedera, Polonuevo, Sabanalarga y Puerto Colombia, así como maniobras técnicas en el circuito Nogales, en el norte de Barranquilla.

Lea también:Jueza concede detención domiciliaria a Luis Mariano Díaz y cinco más por secuestro simple y tortura

En Ponedera, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se realizará el balanceo de cargas en el sector de la calle 11 con carrera 17, en el centro del municipio. En Polonuevo, entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, se adecuará un punto de conexión, lo que obligará a suspender el servicio de energía entre las calles 4 y 6A con las carreras 13 y 15, en los barrios La Paz, Camilo Torres y Los Almendros.

En Sabanalarga, las cuadrillas ejecutarán obras previas para la instalación de postes en la carrera 19 con calle 9, barrio Santander, entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde. De manera paralela, se desarrollarán labores de poda en el corregimiento de Cascajal, Altos de Guadalupe y en la vía Sabanalarga–Cascajal, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Por su parte, en Puerto Colombia se instalarán postes en el sector comprendido entre las calles 1 y 14N y las carreras 1D y 10B, en Altos de Belén, entre las 8:20 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

En Barranquilla, las labores se concentrarán en el circuito Nogales, donde se realizarán breves interrupciones del servicio en distintos sectores del norte de la ciudad. Las maniobras se desarrollarán en Las Estrellas (calle 87 con carrera 36), de 7:50 a 8:30 a. m.; Los Nogales (carrera 42A3 con calle 84), de 8:40 a 9:20 a. m.; La Cumbre (carrera 42C con calle 90), de 9:30 a 10:10 a. m.; nuevamente en Los Nogales (carrera 42B con calle 88), de 10:20 a 11:00 a. m.; y en Los Alpes (calle 86 con carrera 42B1), de 11:20 a. m. a 12:00 del mediodía.

Las interrupciones continuarán en Los Alpes (calle 86 con carrera 42D), entre la 1:00 y la 1:40 de la tarde; nuevamente en Los Alpes (carrera 42B1 con calle 85), entre las 2:00 y las 2:40 de la tarde; en Nuevo Horizonte (carrera 42B1 con calle 83), entre las 3:00 y las 3:40 de la tarde; en Campo Alegre (carrera 40A con calle 92), entre las 4:00 y las 4:40 de la tarde; y finalizarán en La Pradera (calle 110 con carrera 34), entre las 5:20 y las 6:00 de la tarde.