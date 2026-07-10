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10 jul 2026 Actualizado 11:49

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Bucaramanga

Sabana de Torres se queda sin ferias y fiestas este 2026: esta es la razón

La decisión de la administración municipal tomó por sorpresa a la comunidad y ya genera reacciones entre comerciantes y habitantes.

Foto: Alcaldía de Sabana de Torres

Foto: Alcaldía de Sabana de Torres

Foto: Alcaldía de Sabana de Torres

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La Alcaldía de Sabana de Torres anunció que este año no se llevarán a cabo las tradicionales ferias y fiestas del municipio, tras una decisión adoptada luego de un proceso de análisis y evaluación de las prioridades institucionales para la presente vigencia.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal explicó que la medida busca concentrar los esfuerzos y recursos en atender necesidades prioritarias de la comunidad y cumplir con los compromisos que actualmente demandan la gestión del gobierno local.

Aunque reconoció el valor cultural, social y económico que representan las ferias para las familias, comerciantes, artistas y visitantes, la alcaldía señaló que el evento debe realizarse bajo las mejores condiciones de organización, planeación y participación.

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En ese sentido, indicó que desde ahora trabajará en la preparación de las festividades de 2027, con el propósito de ofrecer una celebración que esté “a la altura de lo que nuestro municipio merece”, fortaleciendo las tradiciones y generando mayores beneficios para la comunidad.

Finalmente, la Alcaldía de Sabana de Torres agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y priorizando el bienestar colectivo.

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