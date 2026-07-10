“Se perdió la identidad”: Habitantes de Girón por empedrado tras obra del acueducto

Las críticas por las obras de reposición de redes que ejecuta el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el casco antiguo de Girón siguen aumentando.

Luego de que la concejal Inírida Sánchez y el representante a la Cámara por Santander Jonathan Pineda, advirtieran presuntas inconsistencias en la reconstrucción del empedrado y pidieran revisar si la intervención cumple con los lineamientos exigidos para un bien patrimonial, comerciantes y residentes aseguran que los trabajos están afectando la identidad arquitectónica, la actividad económica y la movilidad en el municipio.

Uno de ellos es Alexander Martínez, administrador de una óptica que funciona desde hace más de 20 años en el sector, quien aseguró que la ejecución de las obras ha estado marcada por retrasos y una reconstrucción del empedrado que, según afirma, no conserva las condiciones originales del centro histórico.

“La verdad ha sido terrible. Nos ha perjudicado tanto a los comerciantes como a las personas que viven acá. Girón vive bastante del turismo y es una joya arquitectónica del país, pero la han maltratado terriblemente con esta obra”, manifestó.

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Martínez explicó que, aunque al inicio del proyecto se les informó que los cierres serían parciales y la intervención tendría una duración limitada, el cronograma no se cumplió.

“Ya llevamos más del doble del tiempo que habían planteado inicialmente y la obra todavía está más que demorada. En los tramos intervenidos no quedó como estaba antes y se ha perdido parte de la identidad arquitectónica”, agregó.

El comerciante indicó que las demoras, el polvo, la suciedad y la reducción del flujo de personas han afectado las ventas de los establecimientos ubicados en el casco antiguo, especialmente los relacionados con la prestación de servicios.

Las preocupaciones también son compartidas por los habitantes

Rosa María Quintero, residente de Girón desde hace 46 años, aseguró que el nuevo empedrado presenta desniveles que dificultan el tránsito, especialmente para las personas con movilidad reducida.

“No está quedando parejo. Está muy sobresalido y sacar a un enfermo en una silla de ruedas es muy difícil porque se tranca y hasta se puede voltear”, afirmó.

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La habitante pidió que la intervención preserve la apariencia tradicional del centro histórico, pero que también garantice condiciones seguras para peatones y personas en condición de discapacidad.

“Que se note el empedrado, pero que quede llanito, que sea fácil transitar”, expresó.

Rosa Quintero también lamentó el impacto que, a su juicio, está teniendo la obra sobre la imagen turística del municipio y cuestionó la falta de control frente a una intervención realizada en un sector declarado Patrimonio Histórico de Colombia.

“Si un ciudadano hace una intervención en el frente de su casa enseguida recibe sanciones, pero con este trabajo tan mal hecho nadie dice nada. No hay autoridad que haga respetar el patrimonio”, concluyó.