Sigue la alerta por el incremento de ocupación en urgencias del HIC: ya supera el 320%

Bucaramanga

Siguen las alertas en el sector salud en el país, esta vez en el área metropolitana de Bucaramanga pues el Hospital Internacional de Colombia advirtió de un incremento en el servicio de Emergencia y Trauma que ya registra una sobreocupación de 320%

En el caso del Instituto Cardiovascular se reporta una sobreocupación del 320% por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que se haga un uso adecuado de la red de servicios de salud y que se acerquen a recibir atención únicamente cuando sea necesario y así poder reservar “los de alta complejidad para aquellos casos que realmente requieran atención inmediata especializada.”

"La institución mantiene activos sus planes de contingencia y continúa implementando medidas asistenciales y operativas para fortalecer su capacidad de respuesta, optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar la continuidad de la atención con los más altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes“, señaló el HIC en un comunicado.

Situación similar es la que se ha registrado en el Hospital Universitario de Santander en donde también se ha advertido de una sobreocupación en el área de urgencias.

Esto, se suma a la crisis de salud que se viene presentando por las deudas que mantienen las EPS con algunos centros médicos del departamento, es el caso de la clínica San Luis que suspenderá servicios a usuarios de la EPS Sanitas.