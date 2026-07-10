Emergencia en Santander por creciente de ríos: reportan daños en vías, puentes y viviendas

Las lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de García Rovira y el municipio de Cepitá provocaron crecientes súbitas de los ríos Servitá, Nevado y Chicamocha, dejando una emergencia que afecta a los municipios de El Cerrito, Macaravita y Cepitá.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander - OGRD, las emergencias han provocado daños en vías secundarias, la pérdida de puentes peatonales, caída de árboles y afectaciones en varias viviendas de estos municipios.

En El Cerrito, la creciente del río Servitá ocasionó la pérdida de la banca y el cierre total de la vía que comunica con las veredas Corral Falso, Jurado y El Mortiño.

Además, dos viviendas resultaron afectadas, varios puentes peatonales de madera fueron destruidos y se reportan daños en las líneas de conducción del acueducto municipal, lo que afecta la prestación del servicio de agua potable. Las autoridades también mantienen vigilancia ante el riesgo de inundación en el casco urbano.

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En Macaravita, la creciente súbita del río Nevado provocó la pérdida de la banca en varios sectores de la vía que comunica con la Provincia Norte y el departamento de Boyacá, obligando al cierre total del corredor vial y afectando la conectividad regional.

Por su parte, en Cepitá, el aumento del caudal del río Chicamocha inundó varias viviendas de la vereda San Miguel y causó daños en cultivos de melón, tabaco y plátano, afectando los medios de vida de las familias campesinas.

La Sala de Crisis de la OGRD mantiene monitoreo permanente de la emergencia en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios afectados, mientras avanza la evaluación de daños y análisis de necesidades para establecer el alcance de las afectaciones y coordinar la atención a las comunidades.