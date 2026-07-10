Petro asegura que intervención a Nueva EPS reveló facturas ocultas que explican crisis financiera

Consejo de Estado admite demanda que busca tumbar intervención del Gobierno en Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro aseguró que la intervención de Nueva EPS, realizada por el Gobierno Nacional en abril de 2024, permitió descubrir cerca de cinco millones de facturas que, según afirmó, permanecían ocultas y que reflejan la verdadera situación financiera de la entidad.

Y es que los últimos estados financieros reportados antes de la medida mostraban un patrimonio positivo cercano a los $300.000 millones, mientras que al cierre de 2024 el patrimonio habría caído a -$11,9 billones, con pérdidas por $5 billones durante ese año.

Petro habla de un presunto ocultamiento de información

El jefe de Estado argumentó que la diferencia entre los estados financieros obedecen a que se habría ocultado información antes de la intervención.

Sostuvo que el hallazgo de las facturas permitió establecer que la situación financiera de la EPS era más crítica de lo que se conocía.

“Si no es por la intervención no se descubren 5 millones de facturas cuyo valor hacía que en el 2023 e incluso el 2022 estaba quebrada la Nueva EPS”, afirmó.

Asimismo, señaló que las facturas “escondidas” habrían impedido mostrar las pérdidas reales de la entidad y aseguró que estas evidencian una deuda cercana a los $22 billones.

Señalamientos contra antiguos administradores

Durante su declaración, Petro aseguró que en Nueva EPS “hubo una estafa a la sociedad colombiana” y recordó que el expresidente de la entidad, José Fernando Cardona, enfrenta un proceso judicial.

El mandatario también cuestionó a integrantes de la anterior junta directiva y afirmó que “las personas de la junta directiva que lideraba el señor Vargas Lleras (…) no han sido investigadas". Además, sostuvo que “la Fiscalía no avanza” en las investigaciones relacionadas con el caso.

Estas afirmaciones corresponden a declaraciones del presidente y no constituyen decisiones judiciales.

El papel del Estado en Nueva EPS

Petro explicó que la Nación posee el 50 % de la propiedad de Nueva EPS, pero aseguró que no tenía el control administrativo de la entidad, el cual, según indicó, estaba en manos de actores privados.

De acuerdo con el mandatario, la deuda acumulada tendría su origen desde la creación de la EPS y afirmó que los recursos administrados por la entidad siempre han sido de carácter público.

Propuesta para asumir la deuda

El presidente informó que solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer una deuda de $11 billones, correspondiente a la participación que, según explicó, le corresponde asumir a la Nación.

La propuesta consiste en que ese monto sea pagado mediante vigencias futuras durante un período de diez años.

Petro sostuvo que esta situación representa “la prueba del desastre de un sistema estafador por intermediación particular de dineros públicos” y afirmó que el caso ha contribuido al incremento del déficit fiscal del país.