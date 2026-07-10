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10 jul 2026 Actualizado 15:40

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Política

Esta es la carta con la que equipo de De la Espriella consultó traslado de posesión presidencial

La carta fue enviada el jueves 9 de julio a los secretarios de Senado y Cámara. Adicionalmente, el equipo del presidente entrante, Abelardo de la Espriella, solicitó que la respuesta sea emitida con prontitud para avanzar en la planeación jurídica, logística y protocolaria de la ceremonia.

Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

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El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella consultó formalmente al Congreso de la República sobre la viabilidad jurídica y el procedimiento para trasladar la sede del Legislativo fuera de Bogotá y realizar allí la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar.

Recordemos que el mismo presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha confirmado que su intención es posesionarse ante las Fuerzas Militares y de Policía, para hacerles un homenaje.

En una carta dirigida a los secretarios del Senado y la Cámara, Diego Alejandro González y Jaime Luis Lacouture, el equipo de empalme solicitó un concepto.

Consultas realizadas acerca de la viabilidad del traslado del congreso para posesión presidencial

Y las consultas puntuales fueron las siguientes:

  1. Si el Congreso tiene la facultad constitucional y legal de trasladar temporalmente su sede fuera de Bogotá D.C. y si esa facultad puede ejercerse específicamente para la posesión del presidente electo.
  2. Cuál es el quórum requerido para que el Congreso Pleno pueda sesionar fuera de Bogotá.
  3. Cuál es el procedimiento: quién puede presentar la propuesta, ante qué instancia de Senado y Cámara debe tramitarse, qué mayorías y quórum se necesitan para aprobarla; si debe aprobarse por separado en cada cámara o en sesión de Congreso Pleno; y cuál sería el plazo mínimo.

Además, solicitan que la respuesta sea emitida con prontitud para avanzar en la planeación jurídica, logística y protocolaria de la ceremonia.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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