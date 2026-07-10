Esta es la carta con la que equipo de De la Espriella consultó traslado de posesión presidencial
La carta fue enviada el jueves 9 de julio a los secretarios de Senado y Cámara. Adicionalmente, el equipo del presidente entrante, Abelardo de la Espriella, solicitó que la respuesta sea emitida con prontitud para avanzar en la planeación jurídica, logística y protocolaria de la ceremonia.
El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella consultó formalmente al Congreso de la República sobre la viabilidad jurídica y el procedimiento para trasladar la sede del Legislativo fuera de Bogotá y realizar allí la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar.
Recordemos que el mismo presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha confirmado que su intención es posesionarse ante las Fuerzas Militares y de Policía, para hacerles un homenaje.
En una carta dirigida a los secretarios del Senado y la Cámara, Diego Alejandro González y Jaime Luis Lacouture, el equipo de empalme solicitó un concepto.
Consultas realizadas acerca de la viabilidad del traslado del congreso para posesión presidencial
Y las consultas puntuales fueron las siguientes:
- Si el Congreso tiene la facultad constitucional y legal de trasladar temporalmente su sede fuera de Bogotá D.C. y si esa facultad puede ejercerse específicamente para la posesión del presidente electo.
- Cuál es el quórum requerido para que el Congreso Pleno pueda sesionar fuera de Bogotá.
- Cuál es el procedimiento: quién puede presentar la propuesta, ante qué instancia de Senado y Cámara debe tramitarse, qué mayorías y quórum se necesitan para aprobarla; si debe aprobarse por separado en cada cámara o en sesión de Congreso Pleno; y cuál sería el plazo mínimo.
Además, solicitan que la respuesta sea emitida con prontitud para avanzar en la planeación jurídica, logística y protocolaria de la ceremonia.
Escuchar EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...