Esta es la carta con la que equipo de De la Espriella consultó traslado de posesión presidencial

Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella consultó formalmente al Congreso de la República sobre la viabilidad jurídica y el procedimiento para trasladar la sede del Legislativo fuera de Bogotá y realizar allí la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar.

Recordemos que el mismo presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha confirmado que su intención es posesionarse ante las Fuerzas Militares y de Policía, para hacerles un homenaje.

En una carta dirigida a los secretarios del Senado y la Cámara, Diego Alejandro González y Jaime Luis Lacouture, el equipo de empalme solicitó un concepto.

Consultas realizadas acerca de la viabilidad del traslado del congreso para posesión presidencial

Y las consultas puntuales fueron las siguientes:

Si el Congreso tiene la facultad constitucional y legal de trasladar temporalmente su sede fuera de Bogotá D.C. y si esa facultad puede ejercerse específicamente para la posesión del presidente electo. Cuál es el quórum requerido para que el Congreso Pleno pueda sesionar fuera de Bogotá. Cuál es el procedimiento: quién puede presentar la propuesta, ante qué instancia de Senado y Cámara debe tramitarse, qué mayorías y quórum se necesitan para aprobarla; si debe aprobarse por separado en cada cámara o en sesión de Congreso Pleno; y cuál sería el plazo mínimo.

Además, solicitan que la respuesta sea emitida con prontitud para avanzar en la planeación jurídica, logística y protocolaria de la ceremonia.

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