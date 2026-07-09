Cielo Rusinque será la ministra encargada de Justicia del Gobierno Petro, tras salida de Cuervo

Fuentes del Ministerio de Justicia informaron este 9 de julio que Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, asumirá como ministra de Justicia encargada durante lo que resta del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Está previsto que asuma funciones en esa cartera a partir del próximo martes.

Con su designación, Cielo Rusinque se convertirá en la sexta persona en dirigir el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Gustavo Petro. Antes pasaron por esa cartera Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Andrés Idárraga (encargado), Eduardo Montealegre y Jorge Iván Cuervo.

¿Quién es Cielo Rusinque?

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, Cielo Rusinque ha sido una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. Antes de llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio dirigió el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), donde lideró la política social del Gobierno. Desde finales de 2024 está al frente de la SIC, entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores, promover la libre competencia y vigilar el cumplimiento del régimen de protección de datos personales. Ahora asumirá como ministra de Justicia encargada durante el último mes del Gobierno Petro.

¿Por qué sale Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia?

La salida de Jorge Iván Cuervo se produjo en medio de diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre varios asuntos de la agenda del Gobierno. El episodio que precipitó su relevo fue una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que marcó distancia del llamado del mandatario a la desobediencia civil y reconoció errores en la implementación de la política de paz total. Esas declaraciones habrían generado molestia en el presidente, quien posteriormente ordenó su salida del Ministerio de Justicia.

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