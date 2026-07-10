¿Le pueden embargar el subsidio de Colombia Mayor? Excepciones del Código Sustantivo del Trabajo. Getty Images

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) es una entidad adscrita al Gobierno Nacional que busca “mejorar el nivel de vida de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad”, por medio de la entrega de subsidios o ayudas económicas a quienes más lo necesitan, sugieren. En ese orden de ideas, la institución lleva a cabo diversos programas como ‘Renta Ciudadana, ‘Renta Joven’, ‘Devolución del IVA’ y más, que benefician a millones de connacionales.

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¿Qué es Colombia Mayor?

Colombia Mayor es el Programa de Protección Social al Adulto Mayor que busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

¿Quiénes podrán inscribirse?

Para inscribirse el adulto debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

¿Cuál es el monto del subsidio del programa?

Cada beneficiario del programa recibe 80.000 pesos para personas menores de 80 años y 225.000 pesos para mayores de 80 años.

En la ciudad de Bogotá, gracias a un convenio que tenemos con la Alcaldía Mayor los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

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¿Los subsidios son embargables?

Los subsidios del programa Colombia Mayor son inembargables y no pueden ser retenidos por deudas. Como son transferencias estatales de asistencia social destinadas a garantizar el mínimo vital de los adultos mayores en extrema pobreza, están protegidos por la ley.

Excepciones:

Existen casos específicos donde el beneficiario puede perder el derecho a recibir este subsidio de forma permanente, según lo estipulado por Prosperidad Social:

Existen dos únicas excepciones legales por las que sí podrían embargar o retener parte de este dinero:

Cuotas alimentarias: Si tiene una demanda por alimentos (por ejemplo, para hijos o nietos menores).

Si tiene una demanda por alimentos (por ejemplo, para hijos o nietos menores). Deudas con cooperativas: Si adquirió un crédito con una cooperativa legalmente autorizada.

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