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10 jul 2026 Actualizado 02:23

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Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 9 de julio 2026: números ganadores y premios

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto, y descubra si es uno de los ganadores.

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 9 de julio 2026: números ganadores y premios. Fotos: Getty Images

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 9 de julio 2026: números ganadores y premios. Fotos: Getty Images

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 9 de julio 2026: números ganadores y premios. Fotos: Getty Images
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La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 9 de julio 2026

Este jueves 9 de julio de 2026 se juega la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 14.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Sorteo por realizarse

Resultados Lotería del Quindío HOY 9 de julio 2026

Este jueves 9 de julio de 2026, a través de un comunicado, la Lotería del Quindío dio la noticia de que no se haría esta fecha:

“La Lotería del Quindío E.I.C.E. informa a la opinión pública, medios de comunicación, distribuidores, concesionarios, loteros y clientes en general que, en ejercicio de su deber de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos, ha decidido suspender temporalmente el cronograma de sorteos programados. Durante 59 años, la Lotería del Quindío ha sido símbolo de tradición, confianza y compromiso social. En los últimos dos años, hemos transferido más de $30 mil millones al sistema de salud y entregado premios por más de $23 mil millones a nuestros apostadores, cumpliendo con nuestra misión de generar bienestar para los quindianos", detalla el texto.

Resultados de ColorLoto HOY 9 de julio 2026

Este jueves 9 de julio de 2026 se juega el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo:

NÚMEROS: Sorteo pendiente

COLORES: Rojo - Blanco - Azul - Azul - Blanco - Blanco

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

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