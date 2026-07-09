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09 jul 2026 Actualizado 15:27

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Política

Con sillas vacías del equipo De la Espriella, Gobierno Petro graba empalme que presentará al país

Salón Azul, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Fotos: Suministrada / (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Salón Azul, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Fotos: Suministrada / (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

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Tras la decisión del gobierno electo de Abelardo de la Espriella de no reanudar las reuniones de empalme con el gobierno Petro, en la Casa de Nariño se graba a esta hora una serie de videos en los que ministros y demás funcionarios de los 22 sectores presentan el empalme al país. En las grabaciones aparecen las sillas vacías en donde estarían sentado el equipo de Abelardo de la Espriella.

Los videos se realizan en el Salón Azul de la Casa de Nariño y serán emitidos por RTVC y las redes sociales oficiales. Ya fueron grabados los empalmes de los ministerios de Ambiente, Trabajo y TIC, y a esta hora se realiza el de Salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se encuentra en la Casa de Nariño.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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