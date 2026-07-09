Fuertes lluvias vuelven a inundar Segovia y obligan a la evacuación de una familia en zona rural

Segovia, Antioquia

Por cuenta de la intensidad de las precipitaciones registradas en las últimas horas en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, se provocaron nuevamente inundaciones y deslizamientos de tierra en varios sectores urbanos y rurales, afectando viviendas, vías y la movilidad de los habitantes.

De acuerdo con el informe de las autoridades locales, los barrios más golpeados fueron Galán, La Electrificadora, Marquetalia y Liborio, donde el agua acumulada inundó calles y viviendas. En la zona rural, específicamente en el sector Campo Alegre, las autoridades tuvieron que evacuar preventivamente a una familia completa debido al riesgo inminente de un deslizamiento de tierra.

Además, el aumento del caudal de las quebradas dejó incomunicadas varias veredas del norte del municipio, especialmente en los sectores El Aporreado y El Diamante, donde el agua impidió el paso normal de vehículos y personas.

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y el Cuerpo de Bomberos local activaron los protocolos de emergencia y realizan recorridos de inspección para evaluar los daños y atender las necesidades más urgentes.

Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la comunidad, ya que cada vez que llueve la situación se agrava por la acumulación de basura y residuos sólidos en quebradas y canales, lo que reduce la capacidad de drenaje natural y multiplica los efectos de las tormentas.

Juan David Zorrilla Arango, secretario de Planeación del municipio, se refirió a los trabajos que se vienen realizando en materia de prevención y gestión del riesgo: “La Alcaldía reitera el compromiso que tiene con la atención de las diferentes emergencias. Asimismo, venimos concluyendo de manera contundente estudios y diseños que modelarán esas inundaciones para determinar cada una de las obras de infraestructura mediante estudios hidráulicos e hidrológicos, en el marco de la prevención y la atención del riesgo de desastres”.