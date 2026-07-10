Fiscalía reprogramó para agosto la indagatoria de Álvaro Uribe por masacres: estas son las fechas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, por solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la audiencia de indagatoria prevista para el próximo 24 de julio fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto.

La diligencia hace parte de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo paramilitar.

El cambio de la fecha se dio luego que la defensa de Uribe Vélez hubiese solicitado el aplazamiento.

Según se conoció, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal por los hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando ocupó el cargo de gobernador de Antioquia.

“De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998″, informó la Fiscalía.

Los delitos por los que la Fiscalía cito a Álvaro Uribe Vélez

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a rendir indagatoria al expresidente y exsenador Uribe Vélez son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía investiga al exmandatario por la presunta conformación de una estructura paramilitar en las fincas Las Guacharacas, en la época en la que fueron de su familia.

“A enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones”

Uribe Vélez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que este es un nuevo suplicio, a menos de tres días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

“De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos acaba de notificar, hace un rato, que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones”, señaló Uribe Vélez.

Entre tanto, la Fiscalía confirmó que una delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Masacre de El Aro

La masacre de El Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango. Según la investigación, el hecho violento fue perpetrado por paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los actores violentos llegaron con lista en mano y acusaron a los pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros y luego torturaron y asesinaron a 12 personas y desplazaron a 1472 personas entre otros hechos de violencia que atemorizaron a los residentes de la zona.

Masacre de La Granja

Este hecho violento ocurrió hace 30 años, específicamente el 11 de junio de 1996, donde aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llegaron hasta el corregimiento La Granja, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia.

Cinco personas fueron asesinadas en el hecho violento.

Jesús María Valle Jaramillo

Fue un abogado y defensor de derechos humanos oriundo de Ituango (Antioquia), fundador y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.

Se destacó por denunciar las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997) y por acusar la cooperación entre paramilitares y agentes estatales en la región. El 27 de febrero de 1998 fue asesinado en su oficina en Medellín por un comando paramilitar; testigos relataron que entraron con violencia, intimidaron a su hermana y le dispararon.

Además, la Fiscalía señaló que “la investigación también hace referencia a la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado”.