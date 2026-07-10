El Estado colombiano reconocerá responsabilidad por omisión estatal en la masacre de Bojayá

Bogotá

Este sábado 11 de julio el Estado colombiano a través del Ministerio de Defensa hará un acto de excusas públicas y reconocimiento de responsabilidad en relación con la omisión estatal frente a la masacre de Bojayá, Chocó, donde murieron al interior de la iglesia 79 personas, entre ellos 45 niños, el 2 de mayo de 2002, como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros de las entonces Farc, en medio de combates que sostenían con un grupo paramilitar que operaba en la zona.

En este acto también se deberá reconocer la responsabilidad por otras violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han afectado profundamente a las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, como por ejemplo desplazamientos y violencia sexual.

Para las comunidades, este acto representa un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano con las víctimas, en el marco de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Este acto de excusas públicas y reconocimiento de responsabilidad en relación con la omisión estatal es el resultado de un largo proceso de exigencia, resistencia y búsqueda de dignidad liderado por las víctimas y sus organizaciones.

Para las víctimas, las excusas públicas no les ponen fin a las obligaciones del Estado colombiano, porque esto debe estar acompañado de acciones concretas que garanticen una reparación definitiva.