El poderoso Quintero de Medellín que la Fiscalía “olvidó”. (IV)

La semana pasada, en varias entregas, les planteamos, aquí en 6AM, que, pese a numerosos cuestionamientos y evidencias contundentes, la Fiscalía General de la Nación “olvidó” a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle. Compartimos con los oyentes la existencia de una serie de nexos entre funcionarios, contratistas y particulares que habrían interactuado con figuras influyentes en las decisiones de la administración.

Luego de las emisiones, el exalcalde Daniel Quintero aseguró que era víctima de “persecución política” y aprovechó para anunciar amenazas a su integridad. Por su parte, su hermano Miguel, objeto de la investigación de Caracol Radio, al que invitamos en repetidas ocasiones a acompañarnos al aire para una extensa entrevista sobre el particular, nos envió respuestas por escrito a las numerosas inquietudes que planteamos sobre sus actuaciones. Y, aunque aún no hemos podido hablar con él directamente, valoramos que se haya tomado el trabajo de contestar.

Miguel Quintero, en términos muy generales, niega el grueso de los planteamientos sobre él. Asegura que ha actuado dentro de la legalidad y que no ha sostenido reuniones de carácter oficial, ni reservado, con personas investigadas o vinculadas a procesos judiciales.

Pero hemos presentado, y lo seguiremos haciendo, testimonios, material gráfico y escrito de contratos irregulares que ubican a Miguel Quintero como el poder detrás del poder en entidades como Metroparques, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Área Metropolitana. No se trata de especulaciones, sino de registros que reposan en la Fiscalía, entidad que se ha movido con aterradora lentitud en todo asunto donde se referencie a Miguel Quintero.

El diario El Colombiano revelaba hace unos días fotos de Quintero en un ostentoso Ferrari y exhibiendo un reloj Rolex. Nosotros le preguntamos aquí por el reloj, pues llama la atención, según testimonios y material de conversaciones que está en manos de las autoridades, como se ufanaba de esa pieza.

Su hermano ha dicho que se trata de una imitación y que lo del Ferrari no refleja propiedad alguna, sino la conducta propia de un “montañero”, tomándose fotos en autos de alta gama. A propósito, Miguel Quintero respondió a Caracol Radio que no tuvo relación alguna con “Montañero”, asesinado el año pasado y relativo a la Reforestadora El Líbano. Recordemos: a dicha asociación se le entregó el contrato por 5.200 millones para el mantenimiento de jardines en Medellín. Contrato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura, dirigida por Natalia Urrego Arias y Metroparques, a través del gerente, Jorge Liévano, imputado y acusado por la Fiscalía.

Lo clave aquí, es que Miguel Quintero Calle sea objeto de una auditoría seria sobre su patrimonio, porque el material que reposa en Fiscalía, y los testimonios a los que tuvo acceso 6AM, dan cuenta de una vida bastante más que cómoda para alguien que tuvo un salario discreto cuando fue servidor público, y que se presentaba en fotos con un “marranito” con el que ahorraba juiciosamente y alegaba tener un origen humilde.

¿De dónde la compra de autos de lujo, como uno que reconoció a 6AM es de su propiedad, o una finca, que también acepta es suya? Sobre este vehículo que reconoció poseer, nos permitimos plantearle: ¿esa Toyota TXL blanca (placas GXK272) fue utilizada en reuniones relacionadas con contratos u operaciones investigadas por los entes de control?

Le preguntamos por sus desplazamientos fuera del país. Miguel Quintero nos contestó que “mis viajes a Panamá han sido de carácter estrictamente personal y excepcional”. Dice que fue víctima de amenazas y seguimientos, incluso con drones, relacionados con bandas criminales. Él y su familia, y por eso debió viajar a Panamá. Caracol Radio tiene registro de cerca de diez viajes a Panamá y Estados Unidos desde que inició la alcaldía de su hermano. ¿Considera que ir en repetidas ocasiones a Panamá, Miami y Orlando en tan poco tiempo es excepcional?

Y, si supuestamente es por razones de seguridad, ¿ha denunciado ante la Fiscalía esas amenazas? En caso de que haya denunciado amenazas, ¿sabe de dónde provienen? ¿Tiene elementos que prueben que son de bandas criminales o podría tratarse de algún contratista molesto por la revelación de beneficios que habría recibido durante la alcaldía de su hermano?

Otra duda: ¿Se reunió Miguel Quintero Calle con representantes legales de contratistas de la anterior administración municipal de Medellín? ¿Conoce a Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de CYAN Eventos y Logística S.A.S. y hoy acusado por la Fiscalía? ¿Ha sostenido reuniones personales con Juan Alexander Pino Jaramillo, representante legal de JPINO S.A.S.,(sociedad que, según la Fiscalía, fue beneficiada por un contrato del Parque de Las Aguas que fue direccionado), persona que hoy es imputada por la fiscalía y sujeto de extinción de dominio en sus bienes? ¿Estas reuniones se dieron en restaurantes y fincas de su propiedad? ¿Reconoce a la empresa Constru Americana S.A.S. y a su representante legal?

Además, si Miguel Quintero no ha tenido reuniones de carácter oficial, tampoco reservado, con personas investigadas o vinculadas a procesos judiciales, ¿por qué Álvaro Alonso Villada García, exdirector de Gestión de la Dirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hoy imputado por la fiscalía por corrupción, se refería a Miguel Quintero como “jefe”?

Don Miguel: ¿conoce usted al abogado Edison López, representante de Mauricio Alberto González, “El Ronco”, jefe criminal de la banda La Unión, en Itagüí? ¿Le suena el nombre de Johny Armando Jaramillo Montoya y tiene en mente alguna reunión para conversar sobre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín?

Le preguntamos desde 6AM, don Miguel: ¿sabe si cursa contra usted una investigación por peculado por apropiación desde 2022?

Miguel Quintero asegura, en respuestas por escrito a Caracol Radio, que solo posee un arma registrada para defensa personal. ¿Cómo explica entonces las fotografías de lo que parecen ser fusiles de uso privativo de las Fuerzas Militares? ¿Son de su propiedad esos fusiles? Si no lo son, ¿a quién pertenecen y bajo qué circunstancias accedió a ellos?

Permítanos tratar de entender: mientras su hermano era alcalde, la mayor autoridad de policía de Medellín, usted fue amenazado de muerte, pero prefirió forrarse de sofisticado armamento antes que pedir protección.

¿Qué mensaje cree que le envía a la opinión pública ver a un exfuncionario de la administración de Medellín, hermano de un exalcalde y precandidato presidencial, exhibiéndose con armas y fusiles mientras alega ser víctima de persecución?

¿Qué vínculo tuvo con figuras como William y Sebastián Ortega o el proceso Afinia? ¿Hubo participación en negociaciones o decisiones relacionadas con ese particular?

¿Cómo está la relación con Sebastián Ortega, hijo de William Ortega, excongresista de Bello? Porque la información que tenemos es la de que asistían juntos en muchas reuniones donde el tema central era inmensos recursos.