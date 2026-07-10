Exportaciones del Huila crecieron 59,68 % en 2025, pero en 2026 registran una caída del 18 %

Neiva

Las cifras del comercio exterior reflejan un panorama de contrastes para el Huila. De acuerdo con el reporte basado en las exportaciones del departamento crecieron 59,68 % en 2025 frente a 2024, consolidando un año altamente positivo para los empresarios. Sin embargo, al comparar el periodo enero-abril de 2026 con el mismo lapso de 2025, se registra una disminución del 18 %, con ventas al exterior por 376,4 millones de dólares.

El principal factor que explica este retroceso es el comportamiento del café, producto que representa cerca del 89 % de la canasta exportadora del Huila. Las exportaciones cafeteras disminuyeron 23 %, situación atribuida tanto a una menor producción como al impacto de la reducción en el valor de la divisa, lo que afectó los ingresos obtenidos por los exportadores.

Lina Carrera, de la cámara de comercio del Huila, comento que “en contraste, la piscicultura continúa consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo. Las exportaciones crecieron 86,5 %, impulsadas principalmente por la venta de tilapia entera congelada en los mercados internacionales. Este resultado confirma el potencial de diversificación de la oferta exportable del departamento, que también incluye productos como cacao, aguacate, panela, fríjol y arroz”.

Pese a la caída registrada durante 2026, la Cámara de Comercio del Huila mantiene su apuesta por fortalecer la internacionalización empresarial mediante el programa Huila Sin Fronteras. Gracias a esta estrategia, 21 empresas lograron iniciar o fortalecer sus procesos de exportación con acompañamiento en estudios de mercado, certificaciones internacionales, ruedas de negocios y misiones comerciales, buscando que cada vez más empresarios lleguen a mercados internacionales y amplíen sus oportunidades de crecimiento.