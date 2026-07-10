Alcaldes del Huila llevarán agenda de proyectos al encuentro con el nuevo Gobierno Nacional

Neiva

Los alcaldes del departamento del Huila ultiman los proyectos que presentarán al nuevo mandatario de los colombianos durante el encuentro programado para el próximo 17 de julio en la ciudad de Neiva. La reunión contará con la participación del gobernador del Huila, el alcalde de Neiva y representantes de las Fuerzas Militares, quienes conocerán las principales necesidades de las diferentes subregiones del departamento.

El alcalde de Algeciras Alexander Martínez, comento que “explicó que su administración priorizó tres iniciativas que ya cuentan con estudios avanzados y se encuentran en fase III, requisito solicitado para facilitar su financiación. El mandatario señaló que la expectativa es lograr que, al menos, uno de estos proyectos pueda recibir respaldo del Gobierno Nacional antes de concluir el actual periodo administrativo”.

Según Marcos Molina, alcalde de Oporapa anunció que “presentará tres proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio: la construcción de un complejo deportivo, un plan de placas huella para mejorar la red vial rural y la edificación de un nuevo hospital. Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura, impulsar el desarrollo económico y garantizar mejores servicios de salud para cerca de 15 mil habitantes”.

Finalmente, Yider Luna, alcalde de Pitalito, expreso que “designado como vocero de los municipios del sur del Huila, llevará un paquete de 27 proyectos regionales. Entre las prioridades figuran la recuperación de la avenida Pastrana, la instalación de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, la construcción del colector de la comuna Cuatro, la pavimentación hacia San Adolfo, la modernización del acueducto y la nueva galería de Bruselas.