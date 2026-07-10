Dominic Cabrera: el pequeño talento de Rivera que sorprende en el BMX

Neiva

Dominic Cabrera Mosquera, conocido en redes sociales como “El Rayo Mosquera”, se ha convertido en una de las jóvenes promesas del BMX en el Huila. Con apenas dos años y medio de edad, el niño oriundo de Rivera ya acumula tres primeros lugares en competencias de iniciación, siendo el más reciente el obtenido en el Festival Sanjuanero Nacional de BMX, realizado en Ibagué.

Según relató Alexandra Mosquera, madre de Dominic, durante una entrevista en Caracol Radio Neiva, el amor del pequeño por la bicicleta nació incluso antes de aprender a caminar. “Las primeras veces que lo vimos parándose fue cuando vio su cicla y empezó a subirse en ella. Daba sus primeros pasos en la cicla”, recordó. Con el paso del tiempo, esa afición fue creciendo y sorprendió a toda la familia por el talento que ha demostrado en las pistas de BMX.

Dominic Cabrera Mosquera, de tan solo 2 años y medio de edad con su trofeo de tercer puesto en el Festival San Juanero. Foto Relacionada Ampliar Dominic Cabrera Mosquera, de tan solo 2 años y medio de edad con su trofeo de tercer puesto en el Festival San Juanero. Foto Relacionada Cerrar

El pequeño deportista ya conquistó la Copa Saurios, obtuvo el primer lugar en una competencia realizada en Rivera y recientemente se subió al tercer escalón del podio en el Festival Sanjuanero de BMX, en Ibagué. En esta última prueba llamó la atención por ser el participante más pequeño de la categoría de iniciación y por afrontar una pista de mayores dimensiones, superando las expectativas de quienes lo acompañaban.

Actualmente, Dominic entrena tres veces por semana con el Club Escarabajos de Rivera y complementa su preparación a cargo de su padre Brayan Cabrera, en una minipista construida en su hogar. Su familia ya proyecta nuevos retos deportivos, entre ellos este fin semana una competencia en Bogotá y Facatativá, además de su participación en el Giro de Nairo que se realizará en Cartagena durante el mes de octubre.