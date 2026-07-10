España vs. Bélgica Mundial 2026: Fecha del partido por Cuartos de Final y dónde verlo EN VIVO

España y Bélgica se enfrentarán por un cupo en las semifinales del Mundial de la FIFA 2026. La selección española regresa a unos cuartos de final después de 16 años, o lo había hecho desde que se proclamó campeona en el Mundial de Sudáfrica en 2010, por lo que en esta ocasión buscará alcanzar la final del torneo y volver a levantar la Copa del Mundo.

Por su parte, Bélgica buscará volver a llegar a una semifinal, tras lo hecho en Rusia 2018, que selló su mejor participación en la historia del Mundial, luego de quedarse con el tercer puesto. Durante esta edición, el equipo dirigido por Rudi García aún mantiene vivas las opciones de llegar a su primera final y buscar el título.

Le contamos todos los detalles de lo que será este partidazo por los cuartos de final, el historial entre ambas selecciones y dónde seguirlo en vivo desde Colombia.

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España vs. Bélgica historial

Estas selecciones ya se han encontrado antes en una Copa del Mundo; de hecho, este será su tercer partido válido por el campeonato mundial. En estos dos enfrentamientos previos, cada una se llevó una victoria, lo que vuelve aún más interesante este cruce en cuartos de final.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron en un Mundial fue, coincidentalmente, en México 1986, también en los cuartos de final, y Bélgica consiguió la victoria en la tanda de penaltis, eliminando a España.

El segundo encuentro se dio en Italia 1990, esta vez en la fase de grupos. En esta ocasión, la victoria fue para España, que venció 2-1 a los Belgas.

Pero estos no son los únicos enfrentamientos entre ambos equipos; su historial alcanza los 23 encuentros, incluyendo los ya mencionados, con un total de 12 victorias para España, cinco para Bélgica y seis empates.

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Así llegan los equipos

España llega manteniendo su favoritismo para alcanzar la final y quedarse con el título. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan tras dejar en los octavos de final a la Portugal de Cristiano Ronaldo, con una única anotación de Mikel Merino.

Por su parte, Bélgica logró clasificar a esta ronda eliminatoria, tras vencer 4-1 a la anfitriona Estados Unidos, en medio de la polémica que involucró a la FIFA y a Folarin Balogun; el equipo belga tuvo un rendimiento destacando, sellando uno de sus mejores partidos en la competencia.

Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO

El partido entre España y Bélgica está programado para el viernes 10 de julio, a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana, y se disputará en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles.

El partido será transmitido a través de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Igualmente, podrá encontrar todos los detalles en el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Por otro lado, el partido podrá verse en Colombia por la señal de DirecTV y plataformas de streaming como Paramount+.



